Сборная Украины по пляжному футболу одержала две победы над Эстонией
Сине-желтые провели тренировочный сбор в Таллине
около 6 часов назад
Национальная сборная Украины по пляжному футболу завершила учебно-тренировочный сбор в Таллине, одержав две победы над Эстонией.
В первом спарринге, который состоялся в субботу, сине-желтые оказались сильнее со счетом 3:2. Во втором поединке украинцы забили семь голов — 7:4. Основное время игры закончилось вничью 4:4, а в дополнительное время сине-желтые забили три мяча подряд.
Сбор в Эстонии стал этапом подготовки национальной команды к старту нового сезона Евролиги.
