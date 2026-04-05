Денис Седашов

Национальная сборная Украины по пляжному футболу завершила учебно-тренировочный сбор в Таллине, одержав две победы над Эстонией.

В первом спарринге, который состоялся в субботу, сине-желтые оказались сильнее со счетом 3:2. Во втором поединке украинцы забили семь голов — 7:4. Основное время игры закончилось вничью 4:4, а в дополнительное время сине-желтые забили три мяча подряд.

Сбор в Эстонии стал этапом подготовки национальной команды к старту нового сезона Евролиги.

