Шесть голов и удаление тренера. Оболонь и Заря поделили очки в матче УПЛ
Киевляне трижды отыгрывались по ходу встречи
около 10 часов назад
Оболонь и луганская Заря не определили сильнейшего в матче УПЛ, забив на двоих шесть мячей.
Команда из Луганска трижды выходила вперед в течение матча. Счет открыл Роман Вантух, однако хозяева отыгрались усилиями Владислава Приймака.
Во втором тайме за Зарю забивали Игорь Пердута и Пилип Будковский, который реализовал пенальти. Пивовары дважды находили ответ благодаря голам Романа Волохатого и Тараса Ляха.
В конце матча был удален тренер Зари Виктор Скрипник.
УПЛ. 22-й тур
Голы: Приймяк, 36, Волохатый, 60, Лях, 84 – Вантух, 6, Пердута, 51, Будковский, 65, пен.
После 22 туров Заря имеет 29 очков и занимает восьмое место, а Оболонь с 25 баллами идет десятой.
