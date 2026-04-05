Денис Седашов

Донецкий Шахтер одержал победу над львовским Рухом в матче 22-го тура Украинской Премьер-лиги.

Главным героем встречи стал бразилец Эгиналду, оформивший дубль. Первый мяч нападающий забил в первом тайме после передачи Артема Бондаренко, а после перерыва удвоил преимущество своей команды. Точку в матче поставил зимний новичок Лука Мейреллиш. В компенсированное время Шахтер имел шанс забить четвертый гол, однако Педриньо не реализовал пенальти.

Чемпионат Украины, 22-й тур

Шахтер – Рух – 3:0

Голы: Эгиналду, 34, 62, Мейреллиш, 88

На 90+4-й минуте Педриньо не реализовал пенальти – вратарь

Благодаря этой победе Шахтер набрал 50 очков и сравнялся с лидером чемпионата ЛНЗ, имея при этом один матч в запасе. Рух остается на 14-й позиции в таблице.

Уже на следующей неделе донецкой команде предстоит первый четвертьфинальный матч Лиги конференций против нидерландского АЗ.

