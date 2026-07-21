Спортивный покер в Украине давно вышел за пределы игры для узкого круга энтузиастов. Сегодня это дисциплина с собственной федерацией, национальной сборной и полноценным чемпионатом, на этапы которого приезжают спортсмены со всей страны.

Второй этап Чемпионата Украины по спортивному покеру 2026 года собрал более 400 участников. Были представлены почти все регионы, от опытных игроков сборной до спортсменов, которые только начинают выступать в крупных офлайн-турнирах.

Одним из центральных событий этапа стал Super High Roller. Организаторы ожидали 16–19 входов, однако турнир собрал 31. Общий призовой фонд составил 3,1 млн гривен, из которых 1,25 млн получил победитель.

Такой интерес показывает, что растет не только количество участников, но и уровень конкуренции внутри чемпионата.

«Самое ценное в этом чемпионате – видеть за одним столом спортсменов из почти всей Украины. Они приезжают соревноваться, обмениваться опытом и развивать спортивный покер. Так формируется сильное покерное сообщество», – отметил игрок национальной сборной Николай Сергиенко.

Во время второго этапа также представили новую форму сборной Украины по спортивному покеру. Команда будет использовать ее во время будущих выступлений и международных соревнований.

Генеральным спонсором Всеукраинской федерации спортивного покера и национальной сборной выступает PartyPoker UA. Помимо поддержки федерации и команды, бренд организовал онлайн-сателлит к Main Event второго этапа. В нем разыгрывали три билета, а стоимость участия составляла всего одну гривну.

Один из победителей отбора, Юрий Шаповал, впоследствии дошел до призовой зоны Main Event и получил 44 500 гривен.

Следующий, третий этап Чемпионата Украины по спортивному покеру состоится в сентябре.