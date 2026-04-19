Сергей Разумовский

Украинские прыгуны в воду Алексей Середа и Марк Гриценко завоевали золотую медаль в синхронных прыжках с 10-метровой вышки на Кубке США, который проходит в Форт-Лодердейле.

Турнир в США имеет официальный статус под эгидой World Aquatics и является квалификационным этапом к Кубку мира 2027 года. Третий соревновательный день для сборной Украины начался с финалов в синхронных дисциплинах и принес команде сразу две награды.

Для Середы и Гриценко победа в Форт-Лодердейле стала первой золотой наградой сезона в синхронных прыжках с вышки. Ранее на этапе Кубка мира в Канаде украинский дуэт занял шестое место, набрав в финале 377,19 балла.

На этот раз украинцы выступили значительно сильнее и уверенно финишировали на первой позиции. В финале Середа и Гриценко заработали 390,60 балла. Ближайшие преследователи, американцы Максвелл Вайнрих и Деш Гласберг, отстали на 35,22 балла.

Кроме победы мужского дуэта, сборная Украины завоевала еще одну медаль в третий день турнира. Ксения Бочек и Диана Карнафель стали бронзовыми призерками в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина, набрав 239,64 балла.

Стоит отметить, что Середа и Гриценко являются действующими чемпионами Европы в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. Свой титул они завоевали на континентальном первенстве 2025 года в Анталии, а в следующем году будут защищать его на чемпионате Европы-2026 по водным видам спорта, который пройдет в Париже с 31 июля по 16 августа.