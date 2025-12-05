Среда – про Лискун: «Нарративов она в сборной никогда не продвигала – не говорила, что вот Россия класс...»
Известный украинский спортсмен шокирован новостью
около 3 часов назад
Титулованный украинский прыгун в воду Алексей Середа отреагировал на решение чемпионки Европы Софии Лыскун сменить украинское гражданство на российское.
«Она всегда общалась на русском. Но, знаете, каких-то нарративов она в сборной никогда не продвигала — не говорила, что вот Россия класс... Такого я за ней не замечал.
Просто тренировались, общались на русском языке. Каких-то знаков о том, что она сейчас возьмет, развернется и поедет выступать за Россию, не было.
И мы все — и тренерский состав, и спортсмены — были шокированы тем, что она так поступила, тем, что она, можно сказать, предала. Сколько ей дала эта страна, сколько ей дали тренеры».
Напомним, Лыскун, которая является серебряной призёркой ЧМ-2022, официально приняла российское гражданство и дала интервью пропагандистским СМИ РФ.
Она заявила, что причиной стала «дискриминация» и некомпетентность тренеров в Украине, а также давление из-за общения с первой тренершей, которая уехала в Москву.