Титулованный украинский прыгун в воду Алексей Середа отреагировал на решение чемпионки Европы Софии Лыскун сменить украинское гражданство на российское.

«Она всегда общалась на русском. Но, знаете, каких-то нарративов она в сборной никогда не продвигала — не говорила, что вот Россия класс... Такого я за ней не замечал.

Просто тренировались, общались на русском языке. Каких-то знаков о том, что она сейчас возьмет, развернется и поедет выступать за Россию, не было.

И мы все — и тренерский состав, и спортсмены — были шокированы тем, что она так поступила, тем, что она, можно сказать, предала. Сколько ей дала эта страна, сколько ей дали тренеры».