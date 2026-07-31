Павел Василенко

Михаил Мудрик в ближайшее время снова выйдет на футбольное поле. Украинский вингер получил право незамедлительно вернуться к игре после того, как срок его дисквалификации за нарушение антидопинговых правил был существенно сокращен.

25-летнего футболиста в декабре 2024 года дисквалифицировали на четыре года после того, как Футбольная ассоциация Англии предъявила ему обвинения в нарушении антидопинговых правил. В последний раз Мудрик выходил на поле в выездном матче Лиги конференций против Хайденхайма.

Теперь дело официально завершено. Украинец уже в ближайшие дни присоединится к составу Челси и отправится с командой на предсезонное турне, которое, по предварительной информации, пройдет в Гонконге.

Ключевым фактором в пересмотре решения стали изменения в техническом документе Всемирного антидопингового агентства (WADA). Согласно обновленным правилам, концентрация мельдония, обнаруженная в образце Мудрика, по нынешним критериям уже не считалась бы положительным результатом допинг-теста.

В Челси приветствовали завершение длительного рассмотрения и выразили поддержку украинскому футболисту.

«ФК Челси принимает к сведению сообщение Футбольной ассоциации о завершении антидопингового разбирательства в отношении Михаила Мудрика. Это был чрезвычайно сложный период для него как в профессиональном, так и в личном плане. Мы рады, что дело завершилось таким образом, который позволяет ему немедленно вернуться к футболу. Мы поддерживали Михаила в течение всего процесса, полностью уважая принципы антидопинговой системы и юридические процедуры», – говорится в заявлении лондонского клуба.

Мудрик перешел в Челси из Шахтера зимой 2023 года. Сумма трансфера составила 70 миллионов евро, еще 30 миллионов были предусмотрены в виде бонусов.

За время выступлений в составе лондонского клуба украинец провел 73 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 11 результативных передач. Теперь он получил шанс возобновить карьеру и снова побороться за место в основном составе «синих».