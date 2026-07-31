Михаил Мудрик официально получил право вернуться в профессиональный футбол после пересмотра допингового дела. Вскоре украинский вингер присоединится к Челси и начнет подготовку к новому сезону.

После завершения рассмотрения футболист опубликовал эмоциональное обращение в Instagram, в котором поблагодарил всех, кто поддерживал его в течение этого непростого периода.

«После длительной борьбы моя четырехлетняя дисквалификация, которая была мне назначена, отменена, и я могу немедленно вернуться к своей карьере.

Я благодарен, что этот процесс наконец завершился, что меня оправдали и позволили снова играть в футбол. Теперь я могу смотреть в будущее.

Это был самый трудный период в моей карьере.

Как я говорил с самого начала этого дела, я никогда сознательно или намеренно не принимал никаких запрещенных веществ. Для меня всегда было важно честно соревноваться и представлять свой клуб и свою страну с профессионализмом и достоинством.

Теперь мое внимание полностью сосредоточено на возвращении в футбол, ежедневной упорной работе и на том, чтобы приносить пользу своей команде на поле.

Спасибо всем, кто продолжал верить в меня. С нетерпением жду нового этапа своей карьеры», – написал Мудрик.