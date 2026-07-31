«Это был самый сложный период в карьере». Мудрик сделал громкое заявление после отмены дисквалификации
Украинец вернулся в футбол
Михаил Мудрик официально получил право вернуться в профессиональный футбол после пересмотра допингового дела. Вскоре украинский вингер присоединится к Челси и начнет подготовку к новому сезону.
После завершения рассмотрения футболист опубликовал эмоциональное обращение в Instagram, в котором поблагодарил всех, кто поддерживал его в течение этого непростого периода.
«После длительной борьбы моя четырехлетняя дисквалификация, которая была мне назначена, отменена, и я могу немедленно вернуться к своей карьере.
Я благодарен, что этот процесс наконец завершился, что меня оправдали и позволили снова играть в футбол. Теперь я могу смотреть в будущее.
Это был самый трудный период в моей карьере.
Как я говорил с самого начала этого дела, я никогда сознательно или намеренно не принимал никаких запрещенных веществ. Для меня всегда было важно честно соревноваться и представлять свой клуб и свою страну с профессионализмом и достоинством.
Теперь мое внимание полностью сосредоточено на возвращении в футбол, ежедневной упорной работе и на том, чтобы приносить пользу своей команде на поле.
Спасибо всем, кто продолжал верить в меня. С нетерпением жду нового этапа своей карьеры», – написал Мудрик.
Украинский вингер перешел из Шахтера в Челси зимой 2023 года. Лондонский клуб заплатил за футболиста 70 миллионов евро, еще 30 миллионов были предусмотрены в виде бонусов.
За время выступлений в составе синих Мудрик провел 73 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 11 результативных передач. Его контракт с лондонским клубом действует до 30 июня 2031 года.
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