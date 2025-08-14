Олег Шумейко

На седьмой соревновательный день Всемирных игр-2025 представители Украины завоевали 2 медали в самбо.

Сначала Александр Воропаев завоевал бронзу в весовой категории до 64 кг, а затем мужская команда Украины в составе Воропаева, Анатолия Волошинова, Петра Давыденко, Андрея Кучеренко и Владислава Руднева принесла в копилку золотую награду.

Напомним, что 13 августа Украина поднялась на третье место в медальном зачете Всемирных игр.