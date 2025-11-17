Коростылев завоевал первое золото для Украины на ЧМ-2025 по пулевой стрельбе
Павел снова оказался на пьедестале турнира в Каире
около 6 часов назад
Украинский спортсмен Павел Коростылев выиграл золото чемпионата мира по пулевой стрельбе.
Он одержал победу в стрельбе из центрального пистолета на 25 м. Представитель Индии Гурприт Сингх – второй, бронзу завоевал француз Ян Пьер Луи Фридричи.
Павел выиграл третью награду текущего планетарного форума и 12-ю медаль на чемпионатах мира в целом.
Чемпионат мира по пулевой стрельбе. Каир, Египет. Стрельба из центрального пистолета на 25 м
1. Павел Коростылев (Украина) – 584 – 29x
2. Гурприт Сингх (Индия) – 584 – 18x
3. Ян Пьер Луи Фридричи (Франция) – 583 – 18x
Чемпионат проходит в египетском Каире с 6 по 18 ноября.
Ранее Павел стал третьим в стрельбе из стандартного пистолета на дистанции 25 м.