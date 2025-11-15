Коростылёв принёс Украине третью медаль чемпионата мира
Павел завоевал бронзу в стрельбе из стандартного пистолета на дистанции 25 м
около 4 часов назад
Фото: Getty Images
Павел Коростылев завоевал бронзу на чемпионате мира-2025 по пулевой стрельбе.
Украинец стал третьим в стрельбе из стандартного пистолета на дистанции 25 м. Для Павла это вторая медаль на соревнованиях в египетском Каире – ранее Коростылев взял командную бронзу в стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 50 м с Олегом Омельчуком и Виктором Банькиным. Отметим, что на данный момент это третья медаль Украины на соревнованиях – также бронзу завоевал Максим Городинец.
Напомним, что ранее Коростылев завоевал золото Европейской лиги.