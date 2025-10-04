Коростылёв завоевал золото Европейской лиги в Стамбуле
Украинец триумфировал в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров
около 1 часа назад
Украинец Павел Коростылев стал чемпионом финала Европейской лиги по пулевой стрельбе, который проходит в Стамбуле (Турция).
Спортсмен завоевал золотую медаль в упражнении SOLO из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.
В решающем раунде Павел Коростылев победил представителя Турции Мустафу Инана со счетом 15:13 и принес Украине очередное «золото» европейского уровня.