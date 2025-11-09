Городинець завоевал бронзу чемпионата мира-2025 по пулевой стрельбе
Украинец завоевал свою первую в карьере медаль чемпионата мира в олимпийской дисциплине
около 1 часа назад
Фото: ISSF
Украинец Максим Городинец завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира-2025 по пулевой стрельбе.
Максим занял третье место в стрельбе с 25 метров из скоростного пистолета, принеся Украине вторую награду на турнире.
Отметим, что украинец завоевал свою первую в карьере медаль чемпионата мира в олимпийской дисциплине.
Ранее бронзовыми призёрами стала мужская сборная в составе Олега Омельчука, Виктора Банькина и Павла Коростылева — в стрельбе из малокалиберного пистолета на 50 метров.