Олег Гончар

Украинские прыгуны с трамплина Евгений Марусяк и Виталий Калиниченко выступили в квалификации чемпионата мира по полетам на лыжах.

Соревнования проходят на сверхбольшом трамплине HS235 в немецком Оберстдорфе.

22 января оба украинца успешно прошли квалификацию и пробились в основной раунд индивидуальных соревнований, который состоится 23 января в 17:00.

Марусяк показал 30-й результат: 25-летний украинец прыгнул на 185 метров и набрал 163,5 балла.

Виталий Калиниченко занял 37-ю позицию — его прыжок на 161 метр судьи оценили в 139,2 балла.

Лучшим в квалификации стал словенец Домен Превц — прыжок на 228,5 метра и 225,5 балла.

ЧМ по прыжкам с трамплина. Квалификация. Мужчины, индивидуальные соревнования

1. Домен Превц (Словения) – 225,5 балла (228,5 метра);

2. Штефан Эмбахер (Австрия) – 212,8 (227);

3. Ян Херль (Австрия) – 204,6 (215,5);

...

30. Евгений Марусяк (Украина) – 163,5 (185);

37. Виталий Калиниченко (Украина) – 139,2 (161).

Напомним, российские прыгуны с трамплина не поедут на ОИ-2026.