Это уже второй турнир по новой бильярдной игре «9+», который транслирует телеканал XSPORT.

В турнире участвуют лучшие профессиональные украинские бильярдисты: Дмитрий Белозеров, Андрей Клестов, Владимир Перкун, Никита Адамец и другие.

Игра проводится на столах для пирамиды, но имеет значительные отличия от классических игр.

Ознакомиться с правилами игры «9+» и посмотреть информацию о соревнованиях и игроках можно на официальном сайте НБЛ.

Турнир принимает один из лучших бильярдных клубов Украины Malakhit, расположенный в столице.

В этом заведении обеспечена самая комфортная атмосфера для игроков, зрителей и всех, кто интересуется бильярдом.

Клуб имеет бесперебойный источник электроэнергии, поэтому игроки максимально фокусируются на спортивной борьбе, а болельщики и гости заведения с комфортом и удовольствием наблюдают за матчами прямо в клубе.

Финальный матч турнира можно посмотреть на телеканале XSPORT сегодня в 20:00, а также при желании и возможности в самом бильярдном клубе по адресу: Киев, ул. Салютная 5Б, MALAKHIT.