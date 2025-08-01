Владимир Кириченко

Представительница Китая Юй Цзиди установила историческое достижение для чемпионатов мира по плаванию.

Она стала самой молодой девушкой, которой удалось стать призером такого уровня.

Вчера, 31 июля, сборная Китая выиграла бронзу в эстафете 4х200 м вольным стилем на ЧМ-2025, который проходит в Сингапуре.

12-летняя Юй Цзиди не участвовала в финальном заплыве, но выступила за команду в предварительном, благодаря чему и удостоилась медали.

До ЧМ-2025 самой молодой плавчихой-призером ЧМ была канадка Эллисон Хигсон. В 1986 году, в возрасте 13 лет и 158 дней Эллисон завоевала личную бронзу на дистанции 200 м брассом. Юй Цзиди сейчас 12 лет 292 дня.

Напомним, американка Кэтлин Ледеки установила новый рекорд – больше всего золотых медалей у женщин.