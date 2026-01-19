Двукратный олимпийский призер Михаил Романчук официально объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает Суспільне Спорт со ссылкой на слова пловца на пресс-конференции:

Какова задача как нового вице-президента федерации? Чтобы следующие олимпийские медали не ждать 17 лет, а они пришли значительно-значительно раньше. Уже официально (стал вице-президентом федерации): у нас в конце октября была конференция, и я был избран.

Это (решение завершить карьеру) не было мгновенным. Был долгий период времени, когда я обдумывал и всё же это пришло к логическому завершению. Есть ли вероятность возвращения? Нет, после такой пресс-конференции нет. Для этого нужно собирать ещё одну конференцию, что я возвращаюсь, писать в антидопинговый комитет, чтобы меня тестировали. Нет, всё, закончили, хорошо закончили — продолжаем дальше работать.

Функционал — помогать в достижении результатов. Это популяризация плавания во всех регионах: Черкассы, приглашают на соревнования в Николаев, Сумы — много прифронтовых городов. Собираюсь туда поехать для решения проблем с бассейнами, тренерами, руководителями обособленных подразделений. И это всё есть одной большой работой для достижения результатов спортсменов.

У меня есть моя академия, есть детские лагеря — много проектов, связанных с тренерской деятельностью. Они занимают очень большую часть моей жизни: выезжаю в 5 часов утра и приезжаю в 7 часов вечера. После всех дней, часов работы приезжаешь домой и валишься с ног. На самом деле, спортсменом быть нетрудно: утром поплавал два с половиной часа, так же вечером, днём поспал. Но ничего, привыкаешь к новому темпу и ритму жизни и всё равно получаешь от этого большое удовольствие.