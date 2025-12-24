Двукратный призер Олимпиады-2020 Михаил Романчук в интервью sport-express.ua рассказал, кто может стать следующей звездой украинского плавания:

Наша потенциальная звезда – Никита Шеремет. Он очень много работает. С началом полномасштабной войны вместе с семьей он выехал сначала в Молдову, а затем переехал в Польшу. Именно польские тренеры подготовили его к юношеским чемпионатам мира и Европы, где он завоевал медали (в этом году Шеремет выиграл золото на чемпионате мира и серебро на чемпионате Европы).

Я безмерно благодарен польским специалистам за то, что они дали украинскому спортсмену возможность не просто тренироваться, а вложили в него свой опыт, душу и ресурсы. Сейчас, насколько мне известно, Никита тренируется в США – в университете, под руководством хорошего тренера. Поэтому мы возлагаем большие надежды на эту молодую нашу звезду.