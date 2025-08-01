Владимир Кириченко

Украинский пловец Денис Кесиль выступил в квалификации на дистанции 100 м баттерфляем на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре.

24-летний украинец показал время 53.05 с, став 38-м по итогам квалификации. В полуфинал вышли 16 лучших спортсменов.

Ранее Кесиль не смог квалифицироваться в 1/2 финала на дистанциях 200 м баттерфляем и 200 м комплексным стилем.

Лучший результат Дениса на турнире – 18-е место на 200-метровке баттерфляем.

Напомним, Владислав Бухов – участник полуфинального заплыва ЧМ на 50 м вольным стилем.