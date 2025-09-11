Пизер ОИ-2024 примет участие в стероидной Олимпиаде
Еще один фанат допинга выдал себя
Серебряный призер Олимпиады-2024 в Париже, двукратный чемпион мира по плаванию Бен Прауд стал первым британским спортсменом, который согласился принять участие в Enhanced Games — турнире, известном как «стероидная Олимпиада».
Об этом сообщили на странице соревнований.
30-летний пловец будет соревноваться на дистанциях 50 м баттерфляй и 50 м вольным стилем в Лас-Вегасе в мае 2026 года.
Организаторы обещают $1 млн за мировой рекорд в вольном стиле и $250 тыс. за рекорд в баттерфляе. Прауд, который выиграл серебро Олимпиады (21.30 с) и два золота ЧМ, заявил, что достиг всего в чистом спорте. Enhanced Games он считает новой возможностью».
Enhanced Games позволят допинг под надзором медиков.
Отметим, что World Aquatics забанила всех участников Enhanced Games в плавании.
