Олег Гончар

Серебряный призер Олимпиады-2024 в Париже, двукратный чемпион мира по плаванию Бен Прауд стал первым британским спортсменом, который согласился принять участие в Enhanced Games — турнире, известном как «стероидная Олимпиада».

Об этом сообщили на странице соревнований.

30-летний пловец будет соревноваться на дистанциях 50 м баттерфляй и 50 м вольным стилем в Лас-Вегасе в мае 2026 года.

Организаторы обещают $1 млн за мировой рекорд в вольном стиле и $250 тыс. за рекорд в баттерфляе. Прауд, который выиграл серебро Олимпиады (21.30 с) и два золота ЧМ, заявил, что достиг всего в чистом спорте. Enhanced Games он считает новой возможностью».

Enhanced Games позволят допинг под надзором медиков.

Отметим, что World Aquatics забанила всех участников Enhanced Games в плавании.