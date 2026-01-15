Украинский защитник Эдуард Соболь во второй раз в своей карьере будет играть за чешский Яблонец, сообщает пресс-служба клуба.

Бывший футболист Шахтера, Брюгге, Страсбурга и сборной Украины подписал контракт с Яблонцем до лета 2027 года.

В сезоне 2018/19 Эдуард выступал в составе Яблонца на правах аренды: 27 матчей, 1 гол, 3 ассиста.

В нынешнем сезоне украинец сыграл лишь один матч за Страсбург. А всего за время пребывания во французской команде провел 32 поединка и отдал два результативных паса.

