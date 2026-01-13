Павел Василенко

Увольнение Хаби Алонсо с поста главного тренера Реала было не только спортивным, но и холодно просчитанным финансовым решением. Как сообщает журналист Cadena COPE Мигель Диас, в контракте испанского специалиста содержался важный пункт, которым президент клуба Флорентино Перес решил воспользоваться без промедлений.

Соглашение Алонсо с мадридцами было рассчитано до завершения сезона 2027/28, однако предусматривало специальное условие: в случае увольнения тренера не позже середины первого сезона Реал должен был выплатить компенсацию только за текущий год. Именно этот нюанс и стал ключевым фактором спешки руководства.

Таким образом, вместо выплаты полной суммы контракта до лета 2028 года, клуб ограничился обязательствами только до конца нынешнего сезона. Учитывая, что годовая зарплата Алонсо составляла приблизительно 8–9 миллионов евро, Реал сэкономил около 16–18 миллионов, которые пришлось бы выплатить при отсутствии этого пункта.

Под руководством Хаби Алонсо «сливочные» провели 34 матча, одержав 24 победы, 4 раза сыграв вничью и потерпев 6 поражений.