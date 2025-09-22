Украинские тхэквондисты завоевали 23 медали на Polish Open 2025
Варшава принимала один из ключевых турниров сезона
около 2 часов назад
Украинские спортсмены триумфально выступили на международном рейтинговом турнире Polish Open 2025 в Варшаве. Команда завоевала 21 медаль: семь золотых, восемь серебряных и восемь бронзовых.
Золото завоевали: Владислав Рыжук (кадеты, -49 кг), Андрей Гарбар (+87 кг), Елена Понизовская (кадеты, -55 кг), Ярослав Маляренко (кадеты, -33 кг), Мария Андриенко (кадеты, -33 кг), Евгения Гладун (кадеты, +59 кг).
Серебряные награды получили: Даша Костеневич (-57 кг), Татьяна Шевчук (кадеты, -41 кг), Тимур Шевченко (кадеты, -37 кг), Архип Курьян (кадеты, -49 кг), Александр Трачук (кадеты, -53 кг), Прохор Набока (кадеты, -57 кг), Никита Насадчук (кадеты, -61 кг), Тарас Рабчук (кадеты, -41 кг).
Бронзу завоевали: Максим Ошовский (юниоры, -45 кг), Артем Гарбар (-87 кг), Матвей Цимбарович (кадеты, -41 кг), Давид Руденко (кадеты, -33 кг), Анастасия Пузакова (кадеты, -33 кг), Николай Севериненко (кадеты, -37 кг), Мария Камыш (кадеты, -41 кг), Давид Гулий (юниоры, +78 кг).
Поделиться