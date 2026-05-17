Александра Олейникова одержала победу над Юлией Путинцевой в финале квалификации турнира WTA 500 в Страсбурге и вышла в основную сетку соревнований. Украинская теннисистка выиграла матч в двух сетах со счетом 6:4, 6:4.

Для Олейниковой это первый успешный проход квалификации турнира уровня Тура в карьере. Также она во второй раз выступит на соревнованиях категории WTA 500.