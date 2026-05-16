Денис Седашов

Украинская теннисистка Александра Олийникова (68 WTA) с уверенной победы начала выступления в квалификации грунтового турнира серии WTA 500 во французском Страсбурге.

В первом раунде отбора Олийникова за 1 час 2 минуты разгромила обладательницу вайлд-кард, представительницу Франции Ксению Ефремову (623 WTA).

За матч украинка допустила одну двойную ошибку, отдала два гейма на своей подаче, но ответила семью брейками, позволив сопернице взять только три гейма за игру.

WTA 500 Страсбург (Франция). Квалификация. Первый круг

Ксения Ефремова (Франция) — Александра Олийникова (Украина) — 1:6, 2:6

За выход в основную сетку соревнований Олийникова будет бороться с Юлией Путинцевой (WTA 77).

Сегодня Свитолина сыграет против Гауфф в финале турнира WTA 1000 в Риме.