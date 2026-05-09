Олейникова завершила выступления на турнире в Риме, уступив 13-й ракетке мира
Украинка в двух сетах проиграла Линде Носковой
около 1 часа назад
Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 68) прекратила борьбу на грунтовом турнире серии WTA 1000 в столице Италии. В поединке второго круга украинка проиграла представительнице Чехии Линде Носковой (WTA 13).
Матч длился 1 час и 10 минут и завершился победой чешки в двух сетах.
WTA 1000 Рим (Италия). Грунт. 1/16 финала
Александра Олейникова (Украина) – Линда Носкова (Чехия) – 1:6, 3:6
Это была первая в истории личная встреча теннисисток.
