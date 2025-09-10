Алькарас кардинально изменил имидж после триумфа на US Open-2025
Испанец покрасил волосы в другой цвет
около 1 часа назад
Карлос Алькарас / Фото: Getty Images
Шестикратный чемпион турниров Grand Slam Карлос Алькарас (ATP 1) выполнил обещание и изменил имидж после победы на US Open-2025, покрасив волосы в белый цвет.
Фотографиями новой прически испанца поделился его барбер Виктор в Instagram.
Перед турниром Алькарас побрился наголо, а после выхода в финал пообещал кардинально изменить стиль в случае победы.
В финале US Open-2025 Алькарас победил Янника Синнера (ATP 2) со счетом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4, завоевав свой второй титул на этом турнире и 23-й в карьере. Благодаря этой победе 22-летний испанец вернулся на первое место рейтинга ATP, сместив Синнера.
