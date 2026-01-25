Алькарас в трех сетах обыграл Пола на пути к четвертьфиналу Australian Open
Карлос продолжает уверенное выступление на австралийском Шлеме
2 дня назад
Фото: Getty Images
Первая ракетка мира Карлос Алькарас в четвертом раунде Australian Open обыграл Томми Пола (ATP, 20) 7:6 (6), 6:4, 7:5.
За 2 с половиной часа на корте испанец дважды подал навылет и реализовал 3 брейк-пойнта из десяти. Американец сделал 7 эйсов, 1 брейк и 5 «двойных». Это была восьмая встреча теннисистов – Карлос победил в шестой раз.
Следующим соперником Алькараса станет австралиец Алекс де Минор.
Напомним, что Янник Синнер не без проблем вышел в 1/8 финала AO-2026.