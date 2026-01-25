Олег Шумейко

Первая ракетка мира Карлос Алькарас в четвертом раунде Australian Open обыграл Томми Пола (ATP, 20) 7:6 (6), 6:4, 7:5.

За 2 с половиной часа на корте испанец дважды подал навылет и реализовал 3 брейк-пойнта из десяти. Американец сделал 7 эйсов, 1 брейк и 5 «двойных». Это была восьмая встреча теннисистов – Карлос победил в шестой раз.

Следующим соперником Алькараса станет австралиец Алекс де Минор.

Напомним, что Янник Синнер не без проблем вышел в 1/8 финала AO-2026.