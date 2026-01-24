Сіннер не без проблем вышел в 1/8 финала Australian Open-2026
Вторая ракетка мира отправил домой представителя США
около 3 часов назад
Янник Синнер / Фото - АТР
Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в четвертый раунд Australian Open-2026.
В матче третьего круга Янник со счетом 4:6, 6:3, 6:4, 6:4 обыграл американца Элиота Спиццири (ATP, 85).
Матч длился 3 часа 44 минуты. За это время Синнер выполнил 17 подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал восемь брейк-пойнтов из 11. На счету его соперника шесть эйсов, три двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 16.
Янник в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии сыграет со своим соотечественником Лучано Дардери (АТР, 25).
