Владимир Кириченко

На Australian Open-2026 в австралийском Мельбурне завершился матч третьего раунда в мужском одиночном разряде между первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом и французом Корентеном Муте (АТР, 37).

Поединок закончился победой Алькараса в трех партиях – 6:2, 6:4, 6:1.

Матч длился 2 часа 7 минут. Алькарас трижды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 8 из 13 брейк-пойнтов. Муте не выполнил ни одного эйса при пяти двойных ошибках и использовал два брейк-пойнта из четырех заработанных за матч.

В четвертом круге Открытого чемпионата Австралии Карлос сыграет с американцем Томми Полом (АТР, 20).

Ранее Алькарас раскрыл планы на 2026 год.