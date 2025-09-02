Олег Гончар

В четвертьфинале US Open испанский теннисист Карлос Алькарас (ATP 2) обыграл чешского теннисиста Иржи Легечку (ATP 21) со счетом 6:4, 6:2, 6:4.

Теннисисты провели на корте 118 минут, за которые матча Алькарас выполнил пять эйсов против четырех у Легечки. При этом, Карлос допустил две двойные ошибки, тогда как у соперника их было четыре.

Также Алькарас смог реализовать четыре брейк-пойнта из девяти.

В полуфинале US Open Алькарас сыграет с победителем встречи между сербом Новаком Джоковичем и американским теннисистом Тейлором Фрицем.

Напомним, ранее в четвертьфинал турнира вышел Янник Синнер.