Алькарас вышел в полуфинал US Open, обыграв Легечку
Испанец одержал уверенную победу в трех сетах
около 2 часов назад
Карлос Алькарас / Фото: ATP
В четвертьфинале US Open испанский теннисист Карлос Алькарас (ATP 2) обыграл чешского теннисиста Иржи Легечку (ATP 21) со счетом 6:4, 6:2, 6:4.
Теннисисты провели на корте 118 минут, за которые матча Алькарас выполнил пять эйсов против четырех у Легечки. При этом, Карлос допустил две двойные ошибки, тогда как у соперника их было четыре.
Также Алькарас смог реализовать четыре брейк-пойнта из девяти.
В полуфинале US Open Алькарас сыграет с победителем встречи между сербом Новаком Джоковичем и американским теннисистом Тейлором Фрицем.
Напомним, ранее в четвертьфинал турнира вышел Янник Синнер.
