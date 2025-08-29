Денис Седашов

Испанский теннисист Карлос Алькарас (2 ATP) вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата США-2025. В третьем круге он обыграл итальянца Лучано Дардери (34 ATP) со счетом 6:2, 6:4, 6:0.

Матч длился 1 час 44 минуты. Алькарас сделал девять эйсов, допустил одну двойную подачу и реализовал 7 из 17 брейк-пойнтов. Его соперник Лучано Дардери выполнил четыре эйса, допустил восемь двойных подач и реализовал один брейк-пойнт из трех.

В 1/8 финала Карлос Алькарас встретится с победителем матча Бенжаменом Бонзи и Артуром Риндеркнешем.

