Алькарас: «Соперничество с Синнером уже заняло место в истории тенниса»
Карлос вспомнил пятисетовый матч на US Open в 2022 году
около 3 часов назад
Вторая ракетка мирового рейтинга Карлос Алькарас вспомнил матч с Янником Синнером на US Open-2022. Слова испанца приводит btu.org.ua:
Это были настоящие американские горки. Наверное, одна из лучших встреч в моей карьере. Помню несколько моментов: спасенный матчбол, безумный розыгрыш на задней линии. Я бегал из угла в угол пять часов и пятнадцать минут. Это был второй по продолжительности матч в моей карьере. И уровень тогда был просто невероятный. Именно с этого матча люди начали говорить о нашем соперничестве, которое уже имеет место в истории тенниса. Для меня это было важно: я многое понял, вырос, научился преодолевать такие ситуации. До сих пор вспоминаю тот поединок.
Напомним, что Алькарас вышел в 1/8 финала US Open.