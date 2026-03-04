Ангелина Калинина успешно стартовала на WTA 125 в Анталье, обыграв грузинку Горгодзе
Это уже четвертая победа Калининой над соперницей в очных встречах
около 4 часов назад
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №189) успешно начала выступления на турнире серии WTA 125 Megasaray Hotels Open в Анталии (Турция).
В первом круге она победила представительницу Грузии Екатерине Горгодзе (WTA №168) со счетом 6:3, 4:6, 6:3.
Матч длился 2 часа 35 минут. Калинина выполнила 2 эйса, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 9 брейк-пойнтов. Горгодзе не подала эйсов, трижды ошиблась на подаче и сделала 7 брейков.
Это была четвертая очная встреча теннисисток – и в четвертый раз победила Калинина. В частности, на прошлой неделе она также одолела Горгодзе в четвертьфинале аналогичного турнира в Анталии.
Во втором раунде Megasaray Hotels Open Калинина сыграет с победительницей пары Доминика Салкова (Чехия, WTA №131) – Элина Аванесян (Армения, WTA №328).
