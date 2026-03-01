Денис Седашов

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (202 WTA) не смогла выиграть титул на грунтовых соревнованиях в Турции. В финальном матче она проиграла японке Моюке Утидзиме (104 WTA).

Встреча длилась два часа и завершилась со счётом 7:5, 7:5.

В течение игры Калинина реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов и проиграла 6 геймов на своей подаче. Во втором сете при счёте 5:4 у украинки был сетбол, но она не смогла его реализовать.

За выход в финал Калинина получит 8400 долларов призовых и 81 рейтинговое очко.

