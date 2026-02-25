Олег Шумейко

Ангелина Калинина (WTA, 202) в первом круге турнира серии Challenger в турецкой Анталье обыграла алевтину ибрагимову (WTA, 326) 6:4, 4:6, 6:1.

За 2 часа 42 минуты на корте украинка 1 раз подала навылет, реализовала 6 брейк-поинтов из двенадцати и 7 раз ошиблась при подаче. Соперница сделала 4 брейка и одну «двойную». Это была первая очная встреча теннисисток.

Следующей соперницей Калининой станет другая представительница Украины Катарина Завацкая.

Напомним, что Даяна Ястремская проиграла на старте соревнований в Мексике.