Денис Седашов

Турнир серии ATP 250, который на протяжении последних 32 лет проводился во французском Марселе, со следующего сезона изменит локацию и будет проходить в Лионе.

Организаторы объяснили решение результатами детального анализа инфраструктуры, которая должна соответствовать современным техническим, логистическим и медийным стандартам ATP.

— LDLC Arena (вместимость от 6 000 до 16 000 зрителей) — современный комплекс, расположенный в центре метрополии Лиона, который полностью соответствует требованиям , — говорится в пресс-релизе компании Pampelonne Organisation, занимающейся проведением турнира.

Соревнования в Лионе пройдут в третью неделю октября 2026 года, тогда как в Марселе турнир традиционно проводился в феврале.

