Битва титанов. Кто победил в противостоянии двух первых ракеток ATP в финале мастерса в Монте-Карло.
Карлос Алькарас противостоял Яннику Синнеру
16 минут назад
Янник Синнер стал победителем турнира ATP 1000 в Монте-Карло, одержав одну из самых важных побед в своей карьере. В финале итальянец одолел действующего лидера мирового рейтинга и прошлогоднего чемпиона Карлоса Алькараса.
Финальный поединок длился 2 часа 15 минут и завершился победой Синнера в двух сетах — 7:6 (7:5), 6:3. Первый сет оказался чрезвычайно напряженным и дошел до тай-брейка, где Янник оказался сильнее. Во второй партии итальянец уже действовал увереннее и довел матч до победы.
Для Синнера этот титул стал историческим, ведь он впервые в карьере выиграл грунтовый турнир серии Masters 1000. Кроме того, эта победа стала для него 22-й подряд на турнирах уровня Мастерс, что еще раз подчеркивает его исключительную форму.
Также Янник завоевал уже 27-й титул в профессиональной карьере. Благодаря успеху в Монте-Карло итальянский теннисист вернется на первое место в мировом рейтинге ATP.
ATP 1000 Монте-Карло. Финал
Карлос Алькарас – Янник Синнер 0:2 (6:7 (5:7), 3:6)
Ранее Синнер победил Медведева и стал триумфатором Masters в Индиан-Уэллсе.
