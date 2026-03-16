Владимир Кириченко

Вторая ракетка мира Янник Синнер стал чемпионом турнира ATP 1000 в Индиан-Уэллсе.

В финале 24-летний итальянец со счетом 7:6 (6), 7:6 (4) победил нейтрального теннисиста с российским паспортом Даниила Медведева (№11 ATP).

Матч длился 1 час 58 минут. За это время Синнер сделал 10 подач навылет и допустил две двойные ошибки. Медведев, в свою очередь, сделал семь эйсов и допустил две двойные ошибки.

Счет личных встреч 9:7 в пользу Янника.

Синнер впервые в карьере выиграл турнир ATP 1000 в Индиан-Уэллсе. Для итальянца это был 34-й финал в карьере, у него 25 титулов.

Янник стал первым теннисистом, который выиграл два турнира серии ATP Masters 1000 подряд, не проиграв ни одного сета, с момента введения этого формата в 1990 году.

Напомним, украинка Ангелина Калинина выиграла турнир в Анталии разгромив соперницу в финале.