Синнер победил Медведева и стал триумфатором Masters в Индиан-Уэллсе.
Янник снова установил уникальное достижение
около 3 часов назад
Вторая ракетка мира Янник Синнер стал чемпионом турнира ATP 1000 в Индиан-Уэллсе.
В финале 24-летний итальянец со счетом 7:6 (6), 7:6 (4) победил нейтрального теннисиста с российским паспортом Даниила Медведева (№11 ATP).
Матч длился 1 час 58 минут. За это время Синнер сделал 10 подач навылет и допустил две двойные ошибки. Медведев, в свою очередь, сделал семь эйсов и допустил две двойные ошибки.
Счет личных встреч 9:7 в пользу Янника.
Синнер впервые в карьере выиграл турнир ATP 1000 в Индиан-Уэллсе. Для итальянца это был 34-й финал в карьере, у него 25 титулов.
Янник стал первым теннисистом, который выиграл два турнира серии ATP Masters 1000 подряд, не проиграв ни одного сета, с момента введения этого формата в 1990 году.
