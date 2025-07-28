Де Минаур – триумфатор турнира ATP 500 в Вашингтоне
Австралиец в чемпионском матче победил Давидовича-Фокину
около 5 часов назад
Алекс де Минаур / Фото - ATP
Австралийский теннисист Алекс де Минаур (№13 ATP) победил на турнире ATP 500 в Вашингтоне (США).
В финале Алекс со счетом 5:7, 6:1, 7:6 (3) одолел испанца Алехандро Давидовича-Фокину (№26 ATP).
Матч длился 3 часа 5 минут. За это время австралиец отыгрался с 2:5 в третьем сете, у испанца было 3 матчбола.
Для Фокины это был четвертый проигранный финал в карьере и третий в 2025 году.
Алекс выиграл 10-й трофей в карьере и первый за последний год.
Напомним, украинка Надия Киченок одержала победу с камбэком и стала чемпионкой турнира WTA в Праге.