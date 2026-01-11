Элина Свитолина выиграла турнир WTA в Окленде
Для украинской спортсменки это 19-й титул WTA и первый с апреля 2025 года
около 20 часов назад
Украинская теннисистка Элина Свитолина стала чемпионкой турнира WTA в Окленде. В финальном матче она в двух сетах одолела представительницу Китая Ван Синьюй с счетом 6:3, 7:6.
Этот титул стал для Свитолиной 19-м в карьере на уровне WTA. В последний раз украинка побеждала на турнирах серии WTA в апреле 2025 года, поэтому успех в Окленде стал для нее первым за последние месяцы.
