Олег Шумейко

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала победу над Ивой Йович в полуфинале турнира серии WTA250 в Окленде. Слова украинской теннисистки приводит btu.org.ua.

Приятно выиграть матч в двух сетах. Вчера была очень трудная битва, и сегодня тоже – особенно в первом сете. Ива играла очень хорошо, и мне пришлось действительно бороться, выкладываться на полную и стараться найти свой уровень. Я очень рада, что смогла завершить матч в двух сетах и сэкономить немного энергии перед финалом.

Прекрасное выступление. И несколько слов о Иве: она только начинает свой путь в туре. Что вас больше всего поразило в её игре и что вы отметили в вашем первом личном матче с такой молодой соперницей?

Мы тренировались вместе перед турниром, поэтому я примерно представляла, чего ожидать. Но даже тогда она меня удивила тем, как сильно она бьёт по мячу и как хорошо движется по корту. Уверена, в будущем у неё будет ещё очень много титулов.

