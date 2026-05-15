Михаил Цирюк

Украинский теннис на подъеме, дамы и господа! После триумфа Марты Костюк на мастерсе в Мадриде у нас есть своя представительница в финале следующего тысячника - в Риме. При этом Элина Свитолина шла к решающему матчу максимально сложным путем, одержав победы над второй ракеткой мира Еленой Рыбакиной (2:6; 6:4; 6:4) и третьим номером мирового рейтинга Игой Швентек (6:4; 2:6; 6:2).

Сказать, что такие результаты впечатляют - ничего не сказать. 31-летняя лидер отечественного тенниса не просто имеет порох в пороховницах: она в полном порядке и готова демонстрировать игру наивысшего уровня, что, безусловно, не может не радовать. И, независимо от того, как завершится финал против Коко Гофф, этот турнир Элина однозначно может записать себе в актив.

А пока до финального поединка остается еще немного времени, вспомним тот факт, что Свитолина уже выигрывала турнир в Риме. Причем дважды подряд - в 2017 и 2018 годах. С того триумфа прошло уже 8 лет, и учитывая то, как изменилось все вокруг, это время ощущается как целая жизнь. Так что в честь возвращения Элины в финал римского мастерса предлагаем вспомнить, каким был мир вокруг нас в далеком уже 2018-м году.

Прайм Свитолиной, первые мейджоры Костюк и Ястремской

20 мая 2018 года. 23-летняя Элина Свитолина разгромила в финале Рима первую ракетку мира Симону Халеп (6:0; 6:4) и защитила свой титул чемпионки этого турнира. Защитила - потому что годом ранее также победила Халеп на этом корте, правда, в более конкурентном поединке (4:6; 7:5; 6:1). Тогда казалось, что мы наблюдаем восхождение невероятной звезды, которая обязательно достигнет теннисного Олимпа.

К сожалению, на данный момент она так и не достигла: ни одного мейджора не выиграла, и даже первой ракеткой мира в своей карьере не была. Однако тот год выдался для Свитолиной поистине легендарным: в конце сезона она еще и выиграет Итоговый турнир, и на данный момент это достижение остается самым значительным в ее карьере.

А где же были 8 лет назад другие звезды сегодняшнего украинского тенниса? 15-летняя Марта Костюк впервые в карьере дебютировала на турнире серии Грендслэм, дойдя аж до третьего круга Australian Open, где ее выбила Элина Свитолина. На этом же турнире Марта одержала первую в карьере победу над соперницей из топ-50 мирового рейтинга.

Также в основной сетке мейджора того года дебютировала Даяна Ястремская, которая впервые в карьере ворвалась в первую сотню мирового рейтинга. Однако тот US Open завершился для нее провалом уже в первом круге.

О Юлии Стародубцевой, Ангелине Калининой и Александре Олейниковой тогда широкая аудитория знала еще не так много. Анещодавній сенсаційний фіналістці турніру в Руані Вероніці Подрез взагалі було лише 11 років.

Жизнь без полномасштабки и доллар по 26

С теннисом понятно, а что же было с повседневной, бытовой жизнью? Конечно, главное отличие — не было полномасштабной войны, и даже ковида: представить что-то подобное в те времена было просто невозможно. По сути, 2018 был последним или же предпоследним годом более-менее полноценной жизни, когда можно было ездить за границу, летать самолетом, следить за международными спортивными соревнованиями в своей стране, гулять где угодно до утра и просто наслаждаться жизнью.

Конечно, нормальность жизни ощущалась и в экономике: один доллар стоил 26 гривен, литр бензина 95-го - 29 гривен, а БигМак в Макдональдс - около 50 гривен.

Финал Лиги чемпионов в Киеве

2018-й год стал историческим для Украины и украинского спорта. Восемь лет назад Киев, который сегодня страдает от российских ракетных ударов, готовился принимать финал Лиги чемпионов между мадридским Реалом и Ливерпулем.

По стране ездил большой кубок ЛЧ, с которым играла дочь тогдашнего главы УАФ Андрея Павелко, президент Украины Петр Порошенко фотографировался с Флорентино Пересом, а столица в конце мая действительно дышала большим футболом.

В парке Шевченко пели Youʼll never walk alone, возле Дворца "Украина" толпились фанаты Реала, которых, по впечатлениям, было немного меньше, заброшенный гараж на окраине города можно было сдать по цене трехкомнатной квартиры в центре, а завершилось это все праздником футбола и жизни памятным матчем с травмой Салаха, легендарным промахом Кариуса, фантастическим голом Бейла и третьим подряд триумфом королевского клуба. Эх, были же времена…

ЧМ-2018 в России

За пределами Украины спортивная жизнь также кипела, и одной из самых обсуждаемых тем было проведение чемпионата мира по футболу в России, которая уже четыре года держала под своей оккупацией Восточные и Южные регионы Украины. Были словесные возмущения, но результат от них - ноль. ФИФА критиковали, а в Украине, ещё в 2017-м, долго размышляли, стоит ли ехать на ЧМ в случае выхода туда.

В итоге не вышли, так что разговоры потеряли смысл. В общем же картина в мировом футболе и спорте за эти 8 лет не изменилась: за деньги все еще можно купить абсолютно всех и всё. Что же касается самого мундиаля, то он запомнился несколькими яркими моментами: на футбольном небосклоне взошла звезда юного Килиана Мбаппе, Хорватия завоевала серебро, а Домагоя Вида вместе с Огненом Вукоевичем подожгли миллионы ватных задниц, выкрикнув "Слава Украине" после победы над оккупантами в четвертьфинале.

Рим берем только за Трампа

Однако что-то в этом бурном мире все же остается стабильным: президентом США в 2018 году также был Дональд Трамп. Тогда еще не такой старый и маразматически-недалекий, но все же тот самый.

Более того, свой первый титул в Риме Элина Свитолина также завоевала во время каденции Дональда Трампа, так что выходит, что этот турнир покоряется Украине только во время его правления. Однако, если украинские победы на мастерсе в вечном городе можно обменять на то, чтобы самой могущественной державой мира больше не управляли такие персонажи, Элине точно стоило бы об этом задуматься.

В материале использованы фото Getty images.