Владимир Кириченко

15 мая украинская теннисистка Элина Свитолина (№10 WTA) вышла в финал турнира WTA 1000 в Риме.

Свитолина со счетом 6:4, 2:6, 6:2 обыграла полячку Игу Швёнтек (WTA №3).

Это её 6-й финал турниров WTA 1000, два из них произошли в 2026 году. Всего на уровне WTA украинка сыграет в 25-м финале (19 титулов), это третий финал в текущем году.

На грунте Свитолина сыграет в восьмом финале — она выиграла предыдущие семь. Элина вышла в финал Рима в третий раз в карьере — одерживала победы в 2017 и 2018 годах.

Соперницей украинки в финале станет американка Кори Гауфф (№4 WTA). Матч состоится в субботу, 16 мая.