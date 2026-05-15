Світолина – о финале с Гауфф на турнире в Риме: «Наш последний матч был чем-то за гранью»
Украинская теннисистка хочет насладиться победой над Швёнтек
41 минуту назад
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA, 10) для пресс-службы WTA поделилась ожиданиями от будущего финала с американкой Кори Гауфф (WTA, 4) на турнире в Риме.
«У меня безусловно будет план на игру. Не прямо сейчас, но он появится. Мы уже много раз играли друг против друга, так что ничего неожиданного здесь нет. Мы знаем, как ведем борьбу. Наш последний матч был чем-то за пределами. Я пересмотрю его, чтобы найти какие-то решения, определенные тактические моменты. Сегодня вечером я хочу насладиться этой победой. Завтра выходной, так что смогу отдохнуть, подготовиться и подойти к финалу в полной готовности».
Напомним, в полуфинале «тысячника» в Риме Свитолина обыграла представительницу Польши Игу Швёнтек.
