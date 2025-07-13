Финал Wimbledon-2025. Синнер – Алькарас. Видеотрансляция
Матч начнётся в 18:00 по киевскому времени
38 минут назад
Синнер и Алькарас / Фото - Yahoo
12 июля на Уимблдоне определится победитель 2025 года. За титул на Шоломе снова будут бороться итальянец Янник Синнер (WTA 1) и испанец Карлос Алькарас (WTA 2).
Матч начнется в 18:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию игры можете посмотреть на платформе Setanta и YouTube-канале Setanta Sports.
Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас. В прошлогоднем финале он обыграл серба Новака Джоковича в трех сетах (6:2, 6:2, 7:6 (7:4).
Напомним, Ига Швёнтек – победительница Уимблдона-2025 в женском одиночном разряде.