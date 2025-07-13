Владимир Кириченко

12 июля на Уимблдоне определится победитель 2025 года. За титул на Шоломе снова будут бороться итальянец Янник Синнер (WTA 1) и испанец Карлос Алькарас (WTA 2).

Матч начнется в 18:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию игры можете посмотреть на платформе Setanta и YouTube-канале Setanta Sports.

Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас. В прошлогоднем финале он обыграл серба Новака Джоковича в трех сетах (6:2, 6:2, 7:6 (7:4).

Напомним, Ига Швёнтек – победительница Уимблдона-2025 в женском одиночном разряде.