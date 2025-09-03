Олег Гончар

В Турции пройдет серия Кубка Дэвиса между командами Доминиканской Республики и Украины в рамках Второй мировой группы. О матче высказался капитан доминиканцев Джонни Берридо, сообщает El Nuevo Diario.

«Мы довольны выбором Турции, так как мои игроки привыкли к грунту и жаре. Это будет выходной с хорошим теннисом, важный для нас, так как победа выведет нас в Мировую группу I». Джонни Берридо

Капитан выразил уважение к украинской команде, признав её силу, но подчеркнул готовность своих игроков к максимальной борьбе. Берридо также призвал доминиканскую диаспору в Анталии поддержать команду.

Состав сборной Доминиканы: Роберто Сид (первая ракетка), Питер Бертран (вторая ракетка), Эммануэль Муньос и Алехандро Гандини.

В феврале Доминикана получила путёвку на этот этап, победив Боливию со счётом 3:1.

Напомним, сборная Украины объявила состав на матч Кубка Дэвиса против Доминиканской Республики.