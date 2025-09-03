Капитан Доминиканской Республики заявил о уважении к Украине
Капитан доминиканцев Джонни Берридо подчеркнул готовность команды к борьбе и призвал диаспору поддержать спортсменов
около 1 часа назад
В Турции пройдет серия Кубка Дэвиса между командами Доминиканской Республики и Украины в рамках Второй мировой группы. О матче высказался капитан доминиканцев Джонни Берридо, сообщает El Nuevo Diario.
«Мы довольны выбором Турции, так как мои игроки привыкли к грунту и жаре. Это будет выходной с хорошим теннисом, важный для нас, так как победа выведет нас в Мировую группу I».
Капитан выразил уважение к украинской команде, признав её силу, но подчеркнул готовность своих игроков к максимальной борьбе. Берридо также призвал доминиканскую диаспору в Анталии поддержать команду.
Состав сборной Доминиканы: Роберто Сид (первая ракетка), Питер Бертран (вторая ракетка), Эммануэль Муньос и Алехандро Гандини.
В феврале Доминикана получила путёвку на этот этап, победив Боливию со счётом 3:1.
Напомним, сборная Украины объявила состав на матч Кубка Дэвиса против Доминиканской Республики.