Сборная Украины объявила состав на матч Кубка Дэвиса против Доминиканской Республики
Матчевая встреча состоится 12–13 сентября в Анталии
42 минуты назад
Определён состав мужской сборной Украины по теннису на матч Кубка Дэвиса против Доминиканской Республики во Второй Мировой группе. Сообщает ФТУ.
В команду вошли Александр Овчаренко, Вячеслав Белинский, Владислав Орлов и Алексей Крутых.
Матчевая встреча состоится 12–13 сентября в Анталии (Турция) на грунтовых кортах.
Победа позволит украинской сборной выйти в плей-офф Первой Мировой группы.
