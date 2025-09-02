Сборная Украины начала подготовку к важным матчам отбора на чемпионат мира 2026 года. 5 сентября команда встретится с нынешними вице-чемпионами мира — сборной Франции во Вроцлаве, а 9 сентября проведет выездной поединок против Азербайджана в Баку.

Перед этими поединками команда провела первую тренировку в польском городке Опаленница. Несмотря на дождливую погоду, игроки активно работали над физической подготовкой и тактическими упражнениями. Тренировка проходила под руководством главного тренера Сергея Реброва.

До 4 сентября сине-желтые будут тренироваться в Опаленнице, а затем переедут во Вроцлав на предматчевые мероприятия.

Напомним, в отборе на ЧМ-2026 Украина попала в группу D. Сине-желтым предстоит сразиться со сборными Исландии, Азербайджана и Франции. Сборная Украины проведет по два поединка в сентябре, октябре и ноябре 2025 года.