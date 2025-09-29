Олег Гончар

Шестикратный чемпион турниров Grand Slam и первая ракетка мира Карлос Алькарас одержал свою 66-ю победу в сезоне, установив личный рекорд по количеству выигранных матчей за год.

Этот успех произошел в полуфинале турнира ATP-500 в Токио (Япония), где испанец обыграл норвежца Каспера Рууда со счетом 3:6, 6:3, 6:4.

Алькарас проиграл первый сет, но сумел переломить ход встречи, выиграв следующие два. В финале турнира, который проходит с 24 по 30 сентября, испанец встретится с пятой ракеткой мира американцем Тейлором Фритцем.

Этот титул может стать для Алькараса вторым в сезоне на уровне ATP-500.

Напомним, ранее Синнер обыграл Чилича и обошел Алькараса по победам над чемпионами мейджоров.